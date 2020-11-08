صور وفيديو.. نجوم أمريكا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

منذ إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حرص عدد كبير من نجوم الولايات المتحدة الأمريكية على تهنئته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أول المهنئين لـ"بايدن" النجم الأمريكي ويل سميث من خلال حسابه الخاص بـ"إنستجرام" حيث نشر مقطع فيديو أول مكالمة تمت بين كامالا نائبة الرئيس الأمريكي الجديد وجو بايدن بعد فوزهما بانتخابات أمريكا، والتي كانت نشرتها "كامالا".

ونشر "سميث" مقطع فيديو للمكالمة بعد أن رأى أنها أفضل طريقة للاحتفال بفوز جون بايدن بتولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلق "سميث" على مقطع الفيديو قائلا: "تهانينا الكبيرة لقد صنعت التاريخ، أدرت حملة مدروسة على أساس الوحدة والشرف والشفاء، إنني أتطلع إلى العمل معكم لخدمة بلدنا".

كما هنأت الممثلة والمغنية الأمريكية بيونسيه، جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات من خلال نشر صورة له وهو شاب عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

كما احتفلت الفنانة الأمريكية جنيفير لوبيز بفوز "بايدن" بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" بنشر مقطع فيديو من إحدى حفلاتها معلقة: "الرئيس بايدن.. نائب الرئيس كامالا هاريس".

كما هنأت الفنانة الأمريكية كيم كاردشيان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، حيث نشرت صورة لـ"بايدن" ولنائبته كامالا هاريس.

كما هنأت الفنانة الأمريكية ليدي جاجا جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال حسابها الخاص بـ"تويتر" بنشر صورة لهما معًا معلقة: "لقد أعطيت العالم للتو واحدة من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق، ليس سوى الحب لقائدنا العام الجديد ونائب الرئيس الأول المنتخبة للبيت الأبيض".

كما حرصت الممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو على تهنئة "بايدن" بتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابها الخاص بـ"إنستجرام" بنشر صورة لهما معًا معلقة: "رئيسنا السادس والأربعون بايدن، لقد كنت أنتظر نشر هذه الصورة لأنني كنت أعرف في أعماقك أنك ستكون رئيسنا القادم، نحتفل اليوم بملايين الأمريكيين الذين تغلبوا على حواجز صناديق الاقتراع، وحشدوا مجتمعاتهم وصوتوا بأرقام قياسية كان هذا انتخابنا وسنتعاون معًا لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن اليوم سنحتفل ببعضنا البعض".

يذكر أن جو بايدن فاز بالانتخابات وأصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته شبكة CNN، وأسوشيتد برس، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا التي ولد فيها، مما جعله يتخطى حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي والمطلوبين للفوز، كما كانت أعلنت شبكة فوكس، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.