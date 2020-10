"السينما الأمريكية" تكرم المخرج سبايك لي: أسطورة ينقل نبض الناس

تم الإعلان عن تكريم المخرج الأمريكي سبايك لي، في حفل يقام افتراضيا عبر الإنترنت، وسيتم إهدائه جائزة السينما الأمريكية يوم 14 يناير 2021.

جائزة السينما الأمريكية تُمنح سنويًا لفنان له كبير الاسهامات في صناعة السينما، وقدم الكثير في مجال الترفيه.

يتم تنظيم الحفل السنوي من قبل American Cinematheque، وهي منظمة ثقافية مستقلة غير هادفة للربح في لوس أمجلوس.

قال ريك نيسيتا، رئيس مجلس إدارة السينما الأمريكية: "سبايك لي مخرج أسطوري، يهتم دائما بنبض الناس".

وأضاف: "بصفتها منظمة فنون ثقافية تحتفل بأهمية الفيلم في مجتمعنا، فإن سبايك لي هو الخيار الأمثل لمنحه جائزة السينما السنوية". واستكمل: "سبايك لي الفترة الحالية يواصل إنتاجه المتميز مع فيلمي "Da 5 Bloods" و"American Utopia" الذي أخرجهما هذا العام".

للمخرج سبايك لي تاريخ سينمائي كبير، قاده للترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 5 مرات أوسكار وحصدها مرة.

كان أول ترشح لسبايك لي لجائزة أوسكار عام 1990، عن كتابته أفضل سيناريو أصلي لفيلم Do the Right Thing.

فيلم Do the Right Thing من إخراج سبايك لي أيضا، ومن بطولة داني أييلو، أوسي ديفيس، روبي دي.. وتدور أحداثه حول التعصب والكراهية والعنف في إحدى مدن نيويورك.

وترشح سبايك لي لجائزة أوسكار مرة أخرى عام 1994، عن إخراجه الفيلم الوثائقي، 4 Little Girls، والفيلم إنتاج 1997.

في عام 2019، حصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن كتابته لفيلم BlacKkKlansman، وترشح أيضا لجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم، كما ترشح الفيلم لجائزة الأفضل خلال العام.

وفي عام 2016، كرمت أكاديمية فنون وعلوم الصور لمتحركة المخرج سبايك لي بإعطائه جائزة الأوسكار الفخرية.

وعرض لـ سبايك لي، فيلم Da 5 Bloods، عبر منصة نتفلكس يونيو الماضي، الفيلم من بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو.

تدور أحداث الفيلم حول عودة أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة إلى "فيتنام" بعد الحرب بسنوات، بحثًا عن رفات قائد فرقتهم.