نجوم كرمتهم السينما الأمريكية قبل سبايك لي.. منهم آل باتشينو وتوم كروز

نظرا لإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما، وإبداعه كمخرج وسيناريست، سيتم تكريم سبايك لي، بمنحه جائزة السينما الأمريكية، في حفل يقام افتراضيا "أون لاين"، يوم 14 يناير 2021، بحسب موقع "هوليود ريبورتر".

وجائزة السينما الأمريكية، تقدم سنويا، من قبل "American Cinematheque"، وهي منظمة ثقافية مستقلة غير هادفة للربح في لوس أنجلوس.

وقبل سبايك لي، تم تكريم الكثير من أبرز نجوم هوليود، سواء في التمثيل، الإخراج، الكتابة، نرصد بعضهم في التقرير التالي.

روبن ويليامز

حصدها الراحل روبن ويليامز عام 1987، عمره وقتها كان 35 عاما.

وكان أول ظهور لروبن ويليامز، من خلال فيلم Can I Do It 'Till I Need Glasses عام 1977.

خلال مسيرته الفنية ترشح روبن ويليامز لعدد كبير من الجوائز، بينها 4 ترشيحات أوسكار، حصد منها واحدة عام 1998 عن دوره المساعد في Good Will Hunting.

وترشح روبين ويليامز لـ11 جائزة جولدن جلوب، وحصد منها 5 جوائز، وفي عام 2005، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

المخرج ستيفين سبيلبيرج

تم إهداءه الجائزة عام 1989، حيث يعتبر "سبيلبيرج" أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ صناعة السينما، ومن أشهر المخرجين في هوليوود.

خلال مسيرته الفنية أخرج أكثر من 50 عملا، وشارك في إنتاج أكثر من 150 عملا، بالإضافة لكتابته عدد من المسلسلات والأفلام والتي تخطى عددها الـ 20.

وترشح سبيلبيرج لعدد كبير من الجوائز، وحصد 3 أوسكار.

وترشح سبيلبيرج لـ 13 جائزة جولدن جلوب، وحصد منها 2، وفي عام 2008 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

ومن أشهر أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج، Bridge of Spies إنتاج عام 2015، ولينكولن عام 2012، وWar of the Worlds عام 2005، بالإضافة لـ Catch Me If You Can عام 2002، Saving Private Ryanعام 1998.

المخرج رون هوارد

تم تكريمه بها عام 1990، وأخرج "هوارد" أكثر من 40 عملا، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج أكثر من 100 عمل، وشارك كممثل أيضا في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وترشح رون هاوارد، لجائزة أوسكار 4 مرات حصد منها 2، عام 2002، كأفضل مخرج عن فيلم A Beautiful Mind، الذي حصد عنه جائزة أفضل فيلم أيضا.

وترشج رون هاوارد لجائزة جولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عن أفضل ممثل في مسلسل كوميدي- موسيقي عن دوره في Happy Days.

وترشح رون هاوارد لجائزة بافتا 6 مرات، بالإضافة إلى ترشحه وحصده عدد كبير من الجوائز الأخرى.

المخرج مارتن سكورسيزي

تم تكريمه بها عام 1991، وترك سكورسيزي علامات باتت من كلاسيكيات السينما، وقدم مجموعة أفلام مميزة بطولة النجم روبرت دي نيرو، منها Taxi driver عام 1976، raging bull، عام 1980، وgoodfella 1990، وcape fear. 1991، وكازينو 1995، كما شارك معه في أفلامه أساطير التجسيد على الشاشة، مثل دانيال داي لويس، فى the age of innocence عام 1993، وعصابات نيويورك عام 2002، إضافة للنجوم جوي بيشي، ليوناردو دي كابريو وجاك نيكلسون وغيرهم.

ويعتبر "سكورسيزي" أكثر مخرج حي رشح لجائزة "أوسكار"، بـ9 ترشيحات كمخرج، كما ترشح لها 7 مرات، لكن في فئات أخرى كأفضل سيناريو، وأفضل فيلم، وفاز بها مرة واحدة عن إخراجه فيلم The departed، عام 2006.

ميل جيبسون

تم إهداءه الجائزة عام 1995، وهو منتج ومخرج وممثل، حصد جائزة أوسكار عن إخراجه فيلم Braveheart وحصدها عن نفس الفيلم كمنتج أيضًا.

وترشح لجائزة جولدن جلوب 4 مرات، وحصدها مرة عن إخراجه فيلم Braveheart، وترشح جيبسون لجائزة بافتا مرتين.

توم كروز

حصدها عام 1996، و"كروز" وجه سينمائي لمع في سماء هوليود في منتصف الثمانينات، واستمرت نجوميته حتى بات من أشهر الممثلين حول العالم، وفي التسعينات بات توم كروز ضمن أكثر الممثلين الذين تجذب أفلامهم الجمهور، ومن أعلى الممثلين أجرا، وتحقق أفلامه أعلى الأرباح، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات لكنه لم يحصدها.

نيكولاس كيدج

تم تكريمه بها عام 2001، ومثل "كيدج" في أكثر من 100 فيلم، وترشح لعدد كبير من الجوائز، وفاز بجائزة الأوسكار مرة واحدة عام 1995، عن دوره الرئيسي في فيلم Leaving Las Vegas.. وحصل على "الجولدن جلوب" عن دوره في نفس الفيلم.. وترشح لبافتا مرتين.

ومن أشهر أفلام نيكولاس كيدج، Face/Off و Leaving Las Vegas.

دينزل واشنطن

تم تكريمه بها عام 2002، ودينزل واشنطن ممثل أمريكي شارك في أكثر من 50 فيلما، وحصد عنها عدد كبير من الجوائز، وترشح لـ "أوسكار" 8 مرات، وحصدها مرتين، الأولى عام 1991، عن دوره المساعد في فيلم Glory، والثانية عام 2002، عن دوره الرئيسي في فيلم Training day. كما ترشح دينزل لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصدها 3.

آل باتشينو

حصدها عام 2005، وبرع آل باتشينو في تجسيد الشخصيات التي يقدمها على الشاشة، وعرف بانفعالاته المميزة في أفلامه، جرى ترشيحه 9 مرات من قبل جوائز الأوسكار، الأولى عن دوره في فيلم الأب الروحي، عام 1973.

ترشح آل باتشينو مرة أخرى عن دوره في فيلم "سيربيكو" عام 1974، ثم عن دوره في "الأب الروحي" الجزء الثاني عام 1975.

وفي عام 1975، كان الترشيح الرابع له عن دوره في فيلم dog day afternoon، ثم ترشح عام 1979 عن دوره في فيلم العدالة للجميع.

ويعود بعد 11 عامًا لترشيحات الأكاديمية، 1991، ترشح عن دوره في فيلم Dick tracy، ثم عام 1993 عن دوره في فيلم "Glengarry Glen Ross"، تم ترشح للجائزة عن دوره في فيلم الرجل الأيرلندي عام 2020.

وحصل آل باتشينو، على جائزة الأوسكار مرة واحدة عان 1993 عن دوره في فيلم عطر امرأة.

وقدم آل باتشينو عدد من الأفلام الأيقونية، منها "الوجه ذو الندبة" 1983، وبحر الحب 1989، و"محامي الشيطان"، و"دوني براسكو" والأب الروحي الجزء الثالث.

جورج كلوني

كرمته "السينما الأمريكية عام 2006، ممثل، وهو منتج ومخرج وممثل.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.

جوليا روبرتس

تم تكريمها عام 2007، شاركت الممثلة جوليا روبرتس، في أكثر من 50 عملا، وتحظى بشعبية واسعة، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز، بينها جائزة أوسكار عام 2001 عن دورها الرئيسي في فيلم Erin Brockovich، وترشحت لها 4 مرات، وترشحت جوليا لجولدن جلوب 9 مرات وحصدتها 3 مرات، كما ترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة.

مات ديمون

تم إهداءه الجائزة عام 2010، وهو فنان شامل، ينتج ويمثل ويكتب، وصنع العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيريا، والكثير عنها حصد أهم الجوائز.

خلال مشوار "ديمون" الفني، شارك كممثل في أكثر من 80 عملا، وكتب 3، وأنتج أكثر من 20 عملا، وحصد عن أعماله العديد من الجوائز.

ترشح مات ديمون لخمس جوائز أوسكار في فئات مختلفة "تمثيل"، إنتاج وكتابة، وحصدها مرة واحدة في فئة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما.

وترشح "ديمون"، لجولدن جلوب 7 مرات، وحصد منها 2، وترشح لبافتا 4 مرات، وحصد جائزة الدب الفضي من برلين السينمائي مرتين، وغيرها المئات من الترشيحات من كبرة المهرجانات والأحداث الفنية.

تشارلز ثيرون

تم تكريمها عام 2019، وهي ممثلة لها جماهيرية واسعة، وخلال مسيرتها الفنية ترشحت تشارلز ثيرون لجائزة أوسكار 3 مرات، وحصدتها مرة عن فيلم Monster في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي.

وترشحت لجولدن جلوب 6 مرات وحصدتها مرة، كما أنها ترشحت لبافتا 3 مرات بالإضافة بعدد كبير من الترشيحات.