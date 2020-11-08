خبير: نسبة المشاركة في انتخابات النواب جيدة

قال كريم سيد عبدالرؤوف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، جيدة، وهو ما ظهر في انتخابات المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عبدالرؤوف، خلال لقائه بالإعلامي محمد جاد، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إنّه يتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الـ35%، مشيدًا بتأمين العملية الانتخابية وعملية التنظيم، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ودور القضاة المشاركين بالانتخابات.

واستكمل حديثه، أنّ المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق وواجب، ليختار كل ممثل عنه في مجلس النواب، موضحًا أنّه لا يصح أن يهدر المواطن صوته، لا سيما وأنّه سيسمح بفرصة لأشخاص غير ممثلين للمواطنين ولا يعبرون عنهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 15 نوفمبر.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأُجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، كما تجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.

كما أجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.