رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب: واجب وطني

أدلى الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، صباح اليوم، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المصري 2020، بمدرسة الفرما الابتدائية بحي الشرق بالمحافظة.

وقال رئيس الجامعة، إن المشاركة فى التصويت واجب وطني، يؤكد وعي المصريين بهذا المحفل الديمقراطي التي تعيشه مصر، مشيرا إلى أنه حث أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على النزول بأسرهم والإدلاء بأصواتهم.

وأكد "إبراهيم": "دائما نراهن على حب وانتماء المصريين لوطنهم، وتلبية هذا الواجب الوطنى يظهر المعدن الحقيقي لأبنائه"، مشيرا إلى أن أسرة جامعة بورسعيد، ستذهب بوعيها وحثها الوطني، كلا في لجنته الانتخابية، لأداء هذا الواجب الوطني النبيل، وإيمانهم بضرورة المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تشهدها البلاد في المجالات كافة داخل وخارج اللجان، وتوافر كل أجواء الأمن والاستقرار الذى ينعم به، والذى ينتج عنه مزيدا من المشروعات القومية الكبرى، التي ستحصد نتائجها تباعا، وتظهر ملامحه خاصة في شرق وغرب المحافظة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كل الضمانات الوقائية والاحترازية الصحية، من ارتداء للكمامة وتباعد اجتماعي، واتخاذ باقي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم دعم إدارة الجامعة في مساعدة الناخبين للوصول إلى لجانهم الانتخابية، من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98، بإجمالى 172 لجنة فرعية، و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة، وتضم الدائرة الأولي قسم أول وثان بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي 248337 ناخبا، موزعين على 46 مركزا انتخابيا، يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30.

أما الدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب 1و2، وأحياء المناخ والزهور، باجمالي 267453 ناخبا وناخبة، موزعين على 52 مركزا انتخابيا، يشمل 82 لجنة، وعدد المرشحين 20.