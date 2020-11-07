محافظ بورسعيد يستقبل وفد مراقبي الانتخابات من جامعة الدول العربية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من مراقبي الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بمبنى الديوان العام بمحافظة بورسعيد ترأس الوفد السفير محمد رشيد رئيس قطاع المراقبة بجامعة الدول العربية.

وحضره المستشار أحمد أمين، منسق عام بعثة المتابعة، وراضية بن حسين عضو بعثة المتابعة وأسماء الحايلي عضو بعثة المتابعة، وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأنها اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات لتيسير عملية التصويت للناخبين من مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن المحافظة نظمت خلال فترة الدعاية الانتخابية عدة فعاليات لحث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت واستغلال الحق الدستوري في إطار دولة الموسسات التي بدأت في الشهر قبل الماضي بانتخابات مجلس الشيوخ، كما استعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء مشروعات التنمية التي تشهدها بورسعيد وجعلت منها قاطرة التنمية لمصر.

وأشاد الوفد بالمظهر الحضاري الذي تبدو به المحافظة أمام ضيوفها بموقعها ومشروعات التنمية والتطوير والتجميل التي تمت بها، كما أشاد بحسن الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس النواب.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين.

وأوضح: "نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين"، مضيفا أنه وجه باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكل اللجان.