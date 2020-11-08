وزيرة الصحة: العاملون في أماكن مغلقة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأشخاص المتواجدين في أماكن مغلقة لفترة طويلة، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا: "الموظف اللي قاعد في الشغل من 6 لـ8 ساعات، فرصته أعلى من اللي قاعد في البيت 24 ساعة"، لافتة إلى أن أقل الناس عرضة للإصابة هم الفلاح والسائق والعامل، لأنهم يعملون في بيئة مفتوحة.

وأضافت "زايد"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن العالم يقترب من 50 مليون إصابة بكورونا حتى الآن، لافتة إلى أنه لا توجد دولة خالية من كورونا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الأمريكتين والهند مع أوروبا من أكثر الأماكن التي بها إصابات كثيرة جدًا.

وتابعت أنه من شهر مارس حتى شهر مايو الماضيين، جرى رصد 5 ملايين إصابة في العالم: "دلوقتي الـ5 ملايين بقت تتعمل في أقل من أسبوع في العالم، والرتم العالي من الإصابات يزيد معه عدد الوفيات طالما عدد الإصابات بتزيد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة جرى شفاؤها، و6355 حالة وفاة.