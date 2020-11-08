"الصحة" للمواطنين: تجنبوا لمس النقود واستخدموا وسائل الدفع الإلكتروني

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد البدني والتطهير والتعقيم المستمر للأسطح، والحفاظ على النظافة الشخصية.

وطالبت "زايد"، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، بتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، وتجنب ملامسة النقود والحفاظ باستمرار على نظافة الأيدي، وعدم ترك القمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن.

وأوضحت أنّ هناك نحو 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من دروس الموجة الأولى وعدم الرغبة في الغلق، خاصة الأماكن الخاصة، إذ إنّ فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة.

وأوضحت أنّ التخلص من الكمامة أمر مهم، كي لا تكون مصدرًا لنقل العدوى، وإذا كانت الكمامة قماشًا فيجب تنظيفها في المنزل بطريقة آمنة وفي درجة حرارة 70.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.