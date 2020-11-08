رئيس هيئة الاستثمارات يبحث مع سفير السودان سبل دعم التعاون المشترك

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، والصناعات التحويلية، والأدوية، والإنتاج الحيواني، وصناعة السكر، والتطوير العقاري.

وأشاد سفير جمهورية السودان بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، كما أعرب عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في السودان.

كانت العلاقات المصرية السودانية قد شهدت في الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى دولة السودان وعقد جلسة مباحثات موسعة مع الجانب السوداني في كافة المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للخرطوم، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء السوداني على إقامة زيارات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين.

وتابع: "وجهت له الدعوة لأن يكون في مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوى ليزور بلده الثاني مصر، لتفعيل كل سبل التعاون المشترك في كافة المجالات التي تم التوافق عليها اليوم في اجتماعنا المشترك"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون فاتحة خير لشعبينا في وادي النيل.