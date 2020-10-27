صلاح حليمة: العلاقات بين "مصر والسودان" ترتبط بالأمن القومي للدولتين

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية وترتبط بالأمن القومي للدولتين، باعتبار أن كل منهما عمق استراتيجي للأخر، وترتبط بالأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ناحية أخرى الأمن والاستقرار في السودان أمر مهم جدًا، ويمس الأمن والاستقرار في مصر أيضا ولذلك هناك دعم قوي لمصر للسودان بعد الثورة في السودان.

وأضاف "حليمة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك قضايا أُثيرت داخل السودان، وكان موقف مصر دعم خيارات الشعب السوداني، وكان هناك دعم لمصر لأحد مبادئ الثورة السودانية وهو السلام، وهو ما حدث بين الحكومة وحركات التمرد، وهناك اهتمام كبير من جانب مصر في العلاقات بين البلدين، في المجال الاقتصادي، خاصة أنه في غاية الأهمية في هذه المرحلة، وأيضا بالنسبة للسودان، خاصة بعد رفع اسمها من الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي تسعى السودان لفتح آفاق جديدة للاستثمار بعد الفترة الماضية، بجانب العمل على فتح الباب من أجل الاستثمار مع الدول الأجنبية.

وأوضح أنه كان هناك تركيز على دور مصري محوري في الاستثمار في السودان، خاصة في المجال ذات الاهتمام المشترك، مثل الثروة الحيوانية والزراعة، ويوجد اهتمام بالبنية التحتية أيضا بين الدولتين، لأنها تطورت بشكل كبير، حيث إن هناك طرق وربط الكهرباء والسكك الحديدية التي تم التحدث عنها.

وأردف أن تصريحات ترامب بشأن السد الإثيوبي ليس بها أي تهديد عسكري لإثيوبيا، ويجب أن تُفهم بطريقة صحيحة، حيث يقصد أن هناك خطورة في الموقف، وأنه يجب استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل أزمة السد الإثيوبي.