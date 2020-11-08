حمو بيكا بعد أزمة فرح هنادي: بتعاملوني كأني بيئة ومتسول.. أنا ابن ناس

تحدث مطرب المهرجانات حمو بيكا لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن خرج الموسيقار الكبير هاني مهنا وتبرأ من دعوته لفرح ابنته الوحيدة هنادي التي زفت على الفنان أحمد خالد صالح، أول أمس، في حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.

وأوضح بيكا في الفيديو الذي بثه بأنه كان في محافظة الإسكندرية حين دعي لحفل الزفاف من خلال صديقه الفنان عمر كمال، وأنه يمتلك ملف صوتي بصوت هنادي مهنا وهي تطلب بيكا وشاكوش في حفل زفافها.

وأكد بيكا على احترامه الكامل للموسيقار هاني مهنا ولكنه أحب أن يرسل له رسالة: "أنا مش شخص بيئة ولا متسول ولا صايع ولا بلطجي، أنا ابن ناس ومتربي مش مشكلتي إني بحب الموسيقى وعاوز أغني".

وأضاف: "أنا مش عاوزة حاجة من حد، كل حلمي إني أكمل مشواري في الغناء، وأدافع عن لقمة عيشي".

كان الموسيقار هاني مهنا، نفى توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.