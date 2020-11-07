حمو بيكا يرد على هاني مهنا: بنتك اللي عزمتني

شدد مطرب المهرجانات حمو بيكا على احترامه الكامل للموسيقار هاني مهنا، مؤكدا أنه فنان ذو قيمة فنية كبيرة، رافضا الرد على تصريحاته التي نفى فيها معرفته به.

وقال بيكا في تصريح لـ"الوطن" ردا على حضوره فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بدون دعوة: "لا يمكنني مطلقا أن أحضر حفل زفاف بدون أن تتم دعوتي له، فأنا أعيش في الإسكندرية ولن أذهب إلى القاهرة بدون دعوة خاصة".

وأضاف: "هنادي عزمت عمر كمال وطلبت منه حضوري أنا وحسن شاكوش، ونحن حبا في هنادي حضرنا من أجل مشاركتها في فرحتها، كما أننا لم نكن نعلم موقع حفل الزفاف وتم إرساله لنا".

ونفى الموسيقار هاني مهنا، توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي، التي تم أمس، على الفنان أحمد خالد صالح وذلك بعد ان قامت نقابة الموسيقيين باصدار بيان لاستنكار حضورهم حفل الزفاف وهم ليس لديهم عضوية النقابة

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.