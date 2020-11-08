سبعينية تصوّت في انتخابات النواب: سبت بنتي في العمليات عشان خاطر مصر

بحركة شديدة الصعوبة، أجبرتها على استخدام العكاز حتى تستطيع أن تتنقل مستندة عليه، حضرت السيدة سمية عبدالمجيد، 64 عاما، إلى لجنتها الانتخابية بالجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر بدائرة القاهرة، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، ورغم أنّها تعاني من صعوبة الحركة، جعلت رجال الأمن يتسارعون لمساعدتها حتى الوصول إلى باب اللجنة، إلا أنّها لم تكن عائقا بالنسبة لها.

"بنتي في العمليات وسيبتها عشان آجي انتخب".. بتلك الكلمات أعربت صاحبة الـ64 عاما، عن إصرارها على أداء واجبها الوطني بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، موضحة أنّ ابنتها تجري عملية جراحية في أحد المستشفيات، وبدلا من أن تظل بجانبها في ذلك الوقت، حرصت على تأدية واجبها الوطني.

وأوضحت السيدة سمية، أنّ ما تعاني منه من صعوبة في الحركة، لم يمنعها من المجيء لأداء واجبها الوطني، مشيرة إلى أنّها جاءت للإدلاء بصوتها حتى تستطيع أن تطلب ما تريده من مجلس النواب فيما بعد، قائلة: "ازاي يبقى ليا عين أطلب من مجلس النواب يؤدي واجبه تجاه الوطن والشعب وأنا معملتش واجبي، كان لازم آجي انتخب عشان يبقى ليا عين".

وطالبت السيدة سمية، الشعب المصري بأن يكون حريصا على آداء واجبه الوطني بالمشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم وتلبية نداء الوطن لهم، حتى يكون هناك استجابة لمطالبهم فيما بعد، كما وجّهت نصيحتها للشباب بشكل خاص أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات حتى يستطيعوا بناء المستقبل الخاص بهم.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها الخميس الماضي، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.