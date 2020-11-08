"الهيئة الوطنية": نتواصل لحظيا مع المحاكم لمتابعة سير انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استمرار عمليات التصويت بشكل منتظم في اليوم الثاني والأخير، داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً حيث يبدأ بعدها أعمال فرز صناديق الاقتراع.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على التواصل اللحظي مع المحاكم، في الـ13 محافظة التي تجري فيها عمليات التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان للوقوف على سير العملية الانتخابية، وتأكّدت الهيئة من أنَّ القضاة المشرفين على اللجان، فتحوها في موعدها الساعة التاسعة صباحا بعد اتخاذ الإجراءات التي حددتها الهيئة لليوم الثاني والأخير من التصويت.

وفضّ رؤساء اللجان الفرعية أختام الشمع الأحمر من على أبواب اللجان، بعد التأكّد من عدم العبث به وسلامة النوافذ، ثم التأكد من الصناديق المغلقة بالأقفال البلاستيكية المسلسلة ومطابقتها لما هو مثبت في محضر الغلق، ثم البدء في استقبال الناخبين الذين توافدوا على اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وشهدت عدد من اللجان الفرعية في بعض المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين لإبداء رأيهم في الانتخابات.

وأكّد المستشار لاشين إبراهيم أنَّ غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الرد على الاستفسارات وتلقى الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنَّ الهيئة لم تتلق أي شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأنّ الشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة.

ومن المقرر، عقب انتهاء عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير، بدء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية التي تحصر عدد الأصوات الذين أدلوا بأصواتهم، وكذا استخراج الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وتجرى عمليات التصويت في 13 محافظة فقط: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وهناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردي".