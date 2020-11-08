فيديو.. استخراج سمكة حية من فم صياد ببني سويف

تنشر "الوطن" تفاصيل استخراج سمكة حية من بطن صياد بمستشفى بني سويف التخصصي، وذلك خلال عملية استغرقت أكثر من 10 دقائق، شارك فيها عدد من الأطباء بتخصصات مختلفة.

ووصل الصياد الذي يبلغ من العمر 48 عامًا لمستشفى بني سويف التخصصي بسيارة إسعاف في حالة صحية متدهورة، بسبب عدم تمكنه من التنفس نهائيًا، حيث قام الأطباء بنقله سريعًا لغرفة العناية المركزة.

وقال الطبيب مايكل إبراهيم نائب قسم جراحة التجميل بمستشفى بني سويف التخصصي، وأحد المشاركين في العملية لـ"الوطن"، أن الأطباء قاموا بعمل منظار سريع للاطمئنان على المجرى الهوائي الخاص بالمريض، والذي اُكتشف أنه مسدود تمامًا.

وأشار إلى أنهم قاموا باستخراج سمكة حية من "حلق" المريض كانت ممسكة بالقصبة الهوائية من الأعلى، وكانت لاتزال حية بداخله.

وأكد الطبيب، أن ملامح الرجل بدأت تعود لطبيعتها بعد استخراج السمكة، حيث تم وضعه تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة.

وعن كيفية دخول السمكة إلى فم المريض، أكد الطبيب المعالج أن هناك روايتين ذكرتا في هذه النقطة، الأولى أنه كان ممسك بالسمكة في فمه فدخلت إلى حلقه، والثانية أنه حاول استخراجها من الشبكة بفمه فقفزت داخله.

وأوضح نائب جراحة التجميل بمستشفى بني سويف العامة، أن الصياد تعافى بكشل كبير، ووُضع تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية، مؤكدًا أنه سيتم الاطمئنان عليه وتحديد قرار خروجه من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الفريق الطبي الذي قام باستخراج السمكة ضم كلًا من الدكتور علي الحجري نائب قسم الأنف والأذن بمستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور أحمد سعيد والدكتور خالد عبود نائبي قسم العظام بالمستشفى.