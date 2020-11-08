أول صور لصياد بني سويف بعد استخراج سمكة حية من فمه

حصلت "الوطن" على صور خاصة لصياد بني سويف الذي تمكن الأطباء من استخراج سمكة حية من فمه، مساء أمس السبت، بعد عملية استغرقت 10 دقائق شارك فيها أكثر من 4 أطباء في تخصصات مختلفة.

وقال مايكل إبراهيم نائب قسم جراحة التجميل بمستشفى بني سويف التخصصي، وأحد المشاركين في العملية لـ"الوطن"، أن المريض حالته الصحية جيدة، ويمكث في العناية المركزة تحت الملاحظة لفترة، ثم سيخرج لممارسة حياته الطبيعية من جديد.

وأشار إلى أنه تلقى استغاثة من فريق الاستقبال بأن هناك حالة خطيرة أتت بها الإسعاف إلى المستشفى تلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث قام بنقلها إلى غرفة العناية المركزة لبدء الإسعافات الأولية، وفوجئ بوجود انسداد في مجرى الهواء لدى المريض.

وأوضح نائب تجميل مستشفى بني سويف التخصصي، أنه أجرى منظارًا لكشف ما بداخل المجرى الهواء، حيث تم اكتشاف وجود سمكة ممسكة بقوة أعلى القصبة الهوائية داخل حلق المريض، فقام بفتح فمه جيدًا وشدها من فمه التي خرجت حية.

وأكد الطبيب، أن ملامح الرجل بدأت تعود لطبيعتها بعد استخراج السمكة، حيث تم وضعه تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة.

وعن كيفية دخول السمكة إلى فم المريض، أكد الطبيب المعالج أن هناك روايتين ذُكرتا في هذه النقطة، الأولى أنه كان ممسك بالسمكة في فمه فدخلت إلى حلقه، والثانية أنه حاول استخراجها من الشبكة بفمه فقفزت داخله.

وأوضح أن الفريق الطبي الذي قام باستخراج السمكة ضم كلًا من الدكتور علي الحجري نائب قسم الأنف والأذن بمستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور أحمد سعيد والدكتور خالد عبود نائبب قسم العظام بالمستشفى.