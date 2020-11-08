في 10 دقائق.. تفاصيل استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد ببني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى بنى سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور طارق إدريس مدير المستشفى، مساء أمس السبت، في استخراج سمكة حية من مدخل القصبة هوائية لصياد ويعمل مزارعا أيضا، بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف، في سابقة نادرة، بعدما انزلقت إلى داخل فمه رغما عن إرادته أثناء إمساكه لها بفمه.

البداية كانت بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، حيث فؤجئ الطبيب مايكل إبراهيم "نائب جراحة تجميل" أثناء تواجده بالنوباتجية الخاصة به، بوصول سيارة إسعاف، وإبلاغ المسعف، بحالة ضيق في التنفس إثر انزلاق سمكة حية داخل القصبة الهوائية لمواطن، وبحاجة لتدخل سريع، الطبيب في البداية استغرب ما يحدث، إلا أنه تدخل بالفعل سريعا، مع استدعاء طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

الدقائق تمر سريعا والمريض حالته خطرة، هكذا قال الطبيب: "سابقنا الزمن، فكل لحظة كانت تمر علينا، المريض في حالة خطرة، وكانت المفاجأة بالفعل أنها سمكة ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية إلا أننا نجحنا خلال دقائق قليلة من استخراجها".

من جانبه قال الدكتور على الحجري أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أحد المشاركين بعملية استخراج سمكة من قصبة هوائية لصياد ببني سويف، إن المريض جاء إلى المستشفى مغشيا عليه وفاقد للوعي في سيارة الإسعاف، قبل أن يتم فحصه ونكتشف أن السمكة مستقرة في بداية القصبة الهوائية والمفاجاة الأكبر أنها كانت حية، والذي تبين لنا بعد استخراجها.

وأكد الحجري على أن المريض حاليا تحت الرعاية في حجرة العناية المركزة، وحالته مستقرة، مشيرا إلى استخراج السمكة عن طريق المنظار، وكان هناك عدد من الجروح والنزيف الداخلي، وأنه في حال تأخر استخراج السمكة لمدة ثواني فقط لكان المريض فقد حياته، لافتا إلى أن الأمر المرجح لدخول السمكة بهذه الطريقة أنه من الممكن أن يكون قد وضعها في فمه لالتقاط شيئا آخر بيده، فانزلقت إلى حنجرته.

وكان أطباء المستشفى التخصصي ببني سويف فوجئوا بقيام مسعف بمرفق إسعاف بني سويف بنقل مريض ويدعى "داهش.ف.ح"، 40 سنة، ومقيم بورش سنور بشرق النيل يعاني من ضيق بالتنفس وعدم القدرة على الكلام.

وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية وتم إجراء جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك" وعلى الفور تم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

وبسؤال أهليه الصياد عن دخول السمكة أكدوا أنه يعمل صيادا وأثناء قيامه بالصيد تحت المياه التقطت سمكة بيده وفوجئ بوجود سمكة أخرى فوضع الأولى في فمه لالتقاط السمكة الأخرى فسقطت السمكة في القصبة الهوائية وتم نقله على الفور إلى المستشفى.