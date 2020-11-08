محافظ جنوب سيناء يتفقد غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة، والإجراءات الخاصة باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقال المحافظ إنّه جرى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمات، للتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.

ولفت إلى رفع حالة الاستعداد القصوى، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، والتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم، وتوفير سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق بين مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين المقرات واللجان الانتخابية بالمحافظة.

يذكر أنّ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على 2 لجنة عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.