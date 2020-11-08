محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام السابق للمحافظة: لا ننسى أبنائنا

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس السبت، اللواء نادر عشماوي السكرتيرالعام السابق حيث بلغ سن المعاش القانونية.

وألقى محافظ جنوب سيناء، كلمة أشاد بها بأعمال السكرتير العام السابق التي شهد له بها الجميع، منها تطوير مبنى الديوان العام وإنشاء قاعة حديثة للمجلس التنفيذي، وتنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالمبنى وبوابات، وتحديث الأجهزة وتطوير الأداء بديوان عام المحافظة، إضافة لإشرافه على أعمال التطوير بمدينة طور سيناء.

وأضاف أنَّ المحافظة لا تنسى أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص لرفع شأن المحافظة وتطوير الأداء الحكومي مما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه محافظ جنوب سيناء بأحد منتجعات شرم الشيخ الكبرى، بحضوراللواء أحمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مصطفى عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ المديريات ومجالس المدن، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.

حضر حفل التكريم النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي نهاية الحفل، قدم محافظ جنوب سيناء درع وميدالية المحافظة، وشهادة تقدير للواء نادر عشماوي تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قرر محافظ جنوب سيناء إطلاق اسم أحد الشوارع المهمة بمنطقة حي النور شرم الشيخ باسم اللواء مصطفى عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق، تقديرًا لجهوده المتميزة وأعماله في تطوير مدينة شرم الشيخ.