صور.. محافظ جنوب سيناء وسفير دولة صربيا يبحثان سبل تنشيط السياحة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، يوجسلاف فوكادينوفيتش، سفير دولة صربيا، في حضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدن المحافظة، في إطار السعي لجذب أسواق سياحية جديدة.

تناول اللقاء بحث سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، وتشغيل خط طيران غير منتظم "شارتر" بين مدينتي بلجراد وشرم الشيخ.

كما ناقش المحافظ مقترح توقيع اتفاقية تآخٍ مع إحدى المدن الصربية، بهدف دعم العلاقات والتعاون السياحي بين الجانبين.

وأكد المحافظ أنه جرى الاتفاق على بعض الخطوات لبدء هذا التعاون، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأهدى المحافظ السفير الصربي هدية تذكارية في نهاية اللقاء.