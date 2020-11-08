موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدوري الإسباني، اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد و فالنسيا مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات الدوري الاسباني الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات، beIN Sports HD 1 ،beIN Sports HD3 ،beIN Sports 4K، ويتولى التعليق عليها عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثالث، برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الـ15، برصيد 8 نقاط.

وأعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، قائمته لمواجهة فالنسيا، كالتالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتويبي.

في خط الدفاع: فاران، سيرجيو راموس، ميندي، سانتوس، مارسيلو.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، اوديجارد.

في خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز.

حالتا إصابة بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد

وكان ريال مدريد، قد أعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه وهما إيدين هازارد وكاسيميرو، ليدخلا في مرحلة العزل لمدة 14 يوماً، قبل إجراء الفحوصات الطبية مرة أخرى، للوقوف على الحالة الصحية لهما حتى يتمكنا من الالتحاق بتدريبات الفريق الإسباني من جديد.