أكبر زعماء العالم سنا بعد انتخاب بايدن: يأتي بعد 4 قادة عرب

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه الجمهوري دونالد ترامب ليكون أكبر رئيس من حيث السن يقود الولايات المتحدة.

ويبلغ "بايدن" 78 عاما، وهو العمر الذي يضعه كذلك بين فئة قادة العالم الكبار من حيث السن، والذين يتواجد بينهم عدد لا بأس به من القادة العرب، على نحو ترصده "الوطن" في الأسطر التالية.

1- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

هي أكبر حكام العالم في الوقت الحالي إذ يبلغ عمره 94 عاما وعدة أشهر، فقد ولدت في 21 أبريل من عام 1926، وقد تربعت على عرش المملكة المتحدة وهي في عمر 25 سنة عام 1952 عقب وفاة والدها الملك جورج أي أنها على رأس المملكة من 68 عاما.

وقد أزاحها عن موقعها مؤقتا رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد والذي يكبرها بنحو 9 أشهر لكنه خارج السلطة الآن. لكن سلطات ملكة بريطانيا تبقى سلطات رمزية، فمن يدير الأمر واقعيا هو رئيس الوزراء.

2- الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونج نام

يعد الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونج نام ثاني حكام العالم في الوقت الحالي من حيث العمر إذ يبلغ 92 عاما، وهو لا يظهر كثيرا إلى العلن مقارنة بالزعيم كيم يونج أون إلا أنه يلعب دورا مؤثرا في صناعة القرار السياسي بكوريا الشمالية.

3- مارجريت بيندلينج الحاكم العام للبهاماس

الحاكم العام للبهاماس منذ 8 يوليو من عام 2014، وقد ولدت في 26 يونيو عام 1932، أي أنها تبلغ حاليا 88 عاما، لتكون ثالث أكبر حكام العالم في الوقت الحالي.

4- كولفيل يونج الحاكم العام لبيليز

الحاكم العام لبيليز وهي دولة ذان نظام ملكي دستوري تقع شمال أمريكا الوسطى وقد ولد في نوفمبر من عام 1932، أي أنه يبلغ 88 عاما لكنه يصغر مارجريت بيندلينج بأشهر معدودة، ليكون رابع حكام العالم حاليا من حيث معدل الأعمار.

5- بول بيا رئيس الكاميرون

يعد الرئيس الكاميروني بول بيا بين قائمة أكبر رؤساء العالم حيث ولد في 13 فبراير سنة 1933 ليكون عمره حاليا 87 عاما، ويقود الكاميرون منذ عام 1982، وشغل من قبل رئاسة الوزراء، ويأتي الرئيس الكاميروني وفق عمره كخامس أكبر حكام العالم في الوقت الحالي.

6- الرئيس اللبناني ميشال عون

يبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون يبلغ 85 سنة و9 أشهر تقريبا، حيث ولد في 18 فبراير عام 1935، وقد انتخب رئيسا عام 2016 بعد فراغ في المنصب لنحو عامين، شغل من قبل منصب رئيس الوزراء وكان جنرالا بالجيش لكنه غادر إلى فرنسا وبقي فيها لنحو 15 عاما منذ أن دخلت القوات السورية إلى لبنان عام 1990، وهو الآن أكبر الحكام العرب.

7- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يأتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاليا كثاني أكبر الحكام العرب وواحد من بين أكبر قادة العالم إذ يتم منتصف هذا الشهر عامه الـ 85، فقد ولد في 15 نوفمبر عام 1935، وقد تولى السلطة الفلسطينية في يناير من عام 2005.

8- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

يأتي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كثالث الحكام العرب من حيث العمر، إذا يقترب من إتمام عامه الخامس والثمانين بحلول الشهر المقبل، حيث ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر من عام 1935.

9- ملك النرويج هارولد الخامس

ولد ملك النرويج هارولد الخامس في 21 فبراير عام 1937، وتولى العرش عام 1991 خلفا لوالده. يبلغ من العمر 83 عاما ويكبر أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح بسبعة أشهر.

10- أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

تولى السلطة في 29 سبتمبر الماضي بعد وفاة شقيقه الشيخ صباح، وقد ولد في 25 يونيو من عام 1937، ليكون عمره حاليا 83 عاما ونحو 5 أشهر أي رابع أكبر الحكام العرب حاليا. وقد كان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد توفي وهو بعمر 91 عاما.

11- ألفا كوندي رئيس غينيا

يبلغ ألفا كوندي رئيس غينيا 82 عاما حيث ولد في 4 مارس عام 1938، وقد تولى السلطة في ديسمبر عام 2010.

12- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

يأتي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بين كبار قادة العالم وهو أكبر رئيس قاد الولايات المتحدة، حيث ولد في 20 نوفمبر 1942، ليكون عمره 78 عاما.

13- الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب

يبلغ 74 عاما إذ ولد في 14 يونيو عام 1947، أي أنه يصغر "بايدن" بنحو أربعة أعوام.

14- رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ويأتي حاليا رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرابع الحكام العرب من حيل معدل العمر إذ ولد في 7 سبتمبر من عام 1948 ليتجاوز بذلك 72 عاما.

15- ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

يأتي ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كخامس الحكام العرب من حيث معدل العمر حيث يبلغ 70 عاما ونحو 10 أشهر، وقد ولد في 28 يناير من عام 1950.