الدولار يتراجع وتباين أسعار العملات العربية والأوروبية بعد فوز بايدن

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بقيمة قرش في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.74 مقابل 15.75 جنيه، متأثرا بانتهاء الانتخابات الأمريكية.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.67 جنيه في بنكي "الاستثمار العربي، التنمية الصناعية".

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في بنكين الكويت الوطني hsbc، ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك "قطر الوطني".

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: عودة، المشرق، بلوم، المشرق، وhsbc.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.84 جنيه، في بنك "الأهلي الكويتي بيريوس، الأهلي الكويتي"، وسجل الإسترليني أعلى سعر شراء بـ20.50 جنيه، في بنك "مصر إيران للتنمية" وهو مستقر.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا، مع توقعات بانتعاشة في الإقبال على شراء الريال السعودي، والدولار فضلا عن شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.