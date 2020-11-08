القادة العرب يهنئون بايدن لفوزه بالانتخابات الأمريكية

وجّه قادة عرب تهانيهم، إلى الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، بعد ساعات من إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة على حساب دونالد ترامب.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بايدن، مؤكدا "التطلع للتعاون والعمل المشترك، لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتهاني لبايدن، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، ومؤكدا تطلعه الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس، وأتطلع إلى العمل معكما لتعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة لصالح أهدافنا المشتركة، المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".

وقدّم الرئيس اللبناني ميشال عون التهنئة لبايدن، وأعرب في تغريدة على تويتر، عن أمله في عودة "التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية" في عهد الرئيس الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنّ السلطان هيثم بن طارق، هنأ بايدن بفوزه بالانتخابات.

وبعث سلطان عمان برقية تهنئة إلى بايدن، أعرب فيها "عن خالص تهانيه لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي، وانتخابه رئيسا للفترة الرئاسية المقبلة".

وهنأ الرئيس العراقي برهم صالح بايدن، قائلا: "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الأوسط".

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلِن فوز بايدن بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقدّم مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، التهنئة إلى جو بايدن ونائبته كاملا هاريس. وقال الكاظمي على تويتر: "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وهنأ رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، جو بايدن، ونائبته في تغريدة على تويتر، قال فيها: "نيابة عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".