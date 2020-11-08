"مواد البناء": موسم الشتاء "مضروب" وننتظر قرارات الحكومة

شهدت مواد البناء هدوءا في حركة المبيعات بسبب قدوم فصل الشتاء، الذي يقل فيه عمليات البناء، بحسب شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارًا للأسبوع السادس على التوالي، ليباع طن حديد التسليح عز بـ10100 جنيه وبشاي بـ9950 جنيهًا، فيما يباع حديد المصريين بـ10000 جنيه، وحديد الجارحي يباع بـ9950 جنيها، وحديد السويس للصلب يباع بـ10000 جنيه لطن حديد التسليح.

ويباع الطن بأقل سعر في شركة العلا بـ9700 جنيه، فيما سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا في الأسواق ليباع طن أسمنت النصر بـ985 جنيهًا، وأسمنت أسيوط يباع بـ690 جنيهًا، وسجل أسمنت المنيا سعر 665 جنيهًا، فيما سجل أسمنت طرة 730 جنيهًا للطن.

ويشار إلى أن الأسواق تترقب يوم 24 من الشهر الجاري، إعلان الحكومة للقرارات الخاصة الخاصة بالبناء.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن أسعار الحديد ستظل مستقرة لمدة 3 أشهر، ثم يعاد النظر في تقييم الأسعار مرة أخرى، مع شراء البليت بالسعر الجديد.

ولفت إلى أن موسم الشتاء هذا العام هو الأسوأ "مضروب"، من حيث المبيعات وترقب الأسواق.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13%، بدلًا من 16%، وبحد أدنى 60 دولارًا للطن، في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيًا، خلال 3 سنوات.

وأضاف "الزيني"، أن أسعار الحديد في مصر تشهد ركودًا بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف.

ولفت رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى أنه من المرتقب أن تشهد السوق رواجًا الفترة المقبلة مع اقتراب موعد إعادة البناء مجددًا في بعض الأماكن، كذلك عودة البناء لبعض الحالات، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما أن بعض التجار لا يجرون أي عمليات شراء حاليًا نظرًا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

وفي السياق ذاتة، أعلن "الزيني" اعتزام الشعبة عمل اجتماع عقب إعلان الحكومة انتهاء مهلة البناء ويهدف الاجتماع، لمناقشة تداعيات القرار على قطاع البناء والخطة الجديدة لتحريك الأسواق.