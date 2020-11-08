أشرف زكي: حالة نشوى مصطفى مستقرة

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن حالة الفنانة نشوى مصطفى مستقرة وتتلقى العلاج.

وأضاف "زكي" لـ"الوطن" أنه يتابع تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى دوما مع نجلها والذي أخبره بأن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا، وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الفنانة حالتها في تحسن، وتتلقى العلاج على أكمل وجه، وتخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا"، مشيرا إلى استجابة الفنانة للعلاج.

وعلى جانب آخر نفى الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، ما تردد بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وقال فهمي، لـ"الوطن"، إن نشوى بخير وتتمتع بصحة جيدة، حيث وصف أنباء وفاتها بالشائعات المغرضة.

وأضاف: "ستتعافي نشوى من الوباء بإذن الله خلال الأيام المقبلة، وستعود لجمهورها تمتعهم بأعمالها الفنية".

ويوم الجمعة الماضي كانت قد حكت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولها في مراحل خطر من وقت لآخر، خاصة أنها تعاني من بعض الأمراض، كاشفة كواليس اللحظات الأولى بعد الإصابة ورفض بعض المستشفيات استقبالها، بصوت منهك من أثر المرض، قالت نشوى، في أول مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" بالقناة الأولى، بعد إصابتها بكورونا: "أنا عرفت إن عندي كورونا يوم التلات اللي فات، وكان عندي أعراض من يوم الخميس اللي قبله، وكنت فاكراها برد عادي، وابتديت أخد مسكنات خفيفة ومخفضات حرارة، وكانت الأمور ماشية والحياة ابتدت تنط جدا، يوم الاتنين حسيت بألم لا يحتمله بشر في جسمي كله وفي صدري".

وعن التعامل معها داخل مستشفى العجوزة، قالت نشوى: "أنا عايزة أقولك أنا مع ناس هنا من أهل الجنة، والعاملين فى المستشفى، من أهل الجنة وبينجوني من الموت، والناس هنا من أقل عامل نظافة وتعقيم للسيد طارق مدير المستشفى محسسيني إني أبسط حاجة وأني هخف وبيطمنوني، الناس هنا بيقعدوا 14 يوم ميشوفوش بيوتهم في عزل تام، وسيدات كتير حكيمات وطبيبات وممرضات مقيمين ومبيطلعوش، وكأنهم في سجن وبقولهم مبتشوفوش ولادكم قالوا لا بناخد 14 يوم، وبننزل 14 يوم".

وتساءلت: "عارف يعني إيه ناس ممكن تؤذي نفسها عشان أخف أنا وغيري، وهنا المريضات كلهم بيدعوا من قلوبهم، وكمان الدكاترة والممرضين، الابتسامة على وشوشهم كلهم ومابيتعبوش".

وعن حالتها الصحية، كشفت نشوى مصطفى: "حالتي اتحسنت إمبارح شوية، ودرجة حرارتي وصلت فجأة 39 وشرطة، ووقفوا كلهم يعلقوا لي كمادات، ومحاليل، والأكسجين كان 84 وده رقم خطر، وحاليا بيوصل لـ94، لأن أنا أصلا عندي مشاكل في الرئة وعندي سكر، ودول مشكلة تانية".

وقدمت نشوى مصطفى نصيحة للجمهور، قائلة: "عايزة أقول حاجة يمكن الناس تستفيد، أنا أهملت، وفي أول ما الكورونا ظهرت، كنت ملتزمة ومكنتش بقلع الكمامة، ومكنتش بخرج من البيت نهائي إلا للضرورة، وعلى طول كنت ماشية بالصابونة والكحول، وبقالي 3 شهور أهملت وبقيت بخرج أروح السوبر ماركت، وجوزي يسألني يا نشوى معاكي مطهر أقوله أه ومعاكي كمامة أقوله أه في شنطتي، وبقيت أنزل أشتري الخضار والعيش وحاجات البيت من غير ما يهمني المكان ولا الزحمة".