أهالي قرية الهياتم بالغربية ينتفضون في طوابير للإدلاء بأصواتهم

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بقرية الهياتم، التابعة لمحافظة الغربية، اليوم، خروج الآلاف من الأسر والعائلات للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في سباق انتخابات المجلس، إيمانا بالمشاركة الوطنية.

وحرص الناخبون علي الالتزام والوقوف في طوابير، في ظل الالتزام بارتداء الكمامات والماسكات الطبية والمطهرات، للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهدت لجان انتخابات مجلس النواب بقرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، اصطفاف طوابير من السيدات والرجال أمام أبواب اللجان، للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين جميع المقار ومحيطها من قوات الأمن، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول بدوائر محافظة الغربية، شهدت إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات، وتفوق القرى فى التصويت بالمقارنة بالمدن، وتسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة الأمطار وتقلبت الطقس فى التأثير على نسبة الإقبال التى كانت فى بداية اليوم وحتى الظهيرة كثيفة وملحوظة.

كما تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية ، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و 331 ناخبا وناخبه .