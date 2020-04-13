أحد أهالي الهياتم: تعرضنا للتنمر من أهالي القرى الآخرى بسبب العزل

أكد إيهاب سنبل أحد أهالي ومتطوعي قرية الهياتم، أن اليوم في الساعة 8 مساء انتهى الحجر الصحي على القرية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أنه لم تظهر أي حالات إيجابية بين أهالي القرية منذ أعلان الحجر، مشيرا إلى تفهم الأهالي للحظر، ومشيدا بتعاون الأهالي لدخول السلع الغذائية والتموينية والمستلزمات الطبية بالقرية.

وأكد سنبل أنهم تعرضوا للتنمر من أهالي القرى المجاورة، مشيدا بوعي أهالي القرية وثقافتهم وتفهمهم لحقيقة ما تعرضوا له، مشيرا إلى أن خروج أهالي القرية خلال الأيام القادمة سيكون للضرورة فقط، لافتا إلى بحثهم لإنشاء بوابات للتعقيم على مداخل ومخارج القرية.