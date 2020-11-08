رانيا فريد شوقي: فوجئت برد فعل والدي عندما أديت دور راقصة

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام.

وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها لملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت على كونه ممثلا حينها.

وكانت أقيمت منذ قليل ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

وعلى جانب آخر كانت أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عددًا من الندوات التكريمية، اليوم الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكرم "أباظة" اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي خلال ندوة أقيمت اليوم، وأدارها المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، وبحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي.

كما من المقرر أن تقيم إدارة المهرجان ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي في الواحدة ظهراً، ويديرها الناقد نادر عدلي.

كما أنه من المقرر عرض 5 أفلام تسجيلية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات المهرجان، بهدف توثيق التنمية المجتمعية سنيمائياً، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد عن 50 فيلماً، وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الإجتماعي من خلال الفن والسينما.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن"، والذي يتناول عددًا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، وقرض "مستورة"، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وبرنامج "وعي"، ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع "الغارمين"، ومنظمات المجتمع المدني، كما تشارك الوزارة أيضًا بفیلم "دیارنا الفيوم"، وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهما الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فضلًا عن مشاركتهما في معرض "ديارنا" للأسر المنتجة.

بينما تتضمن المشاركة في المهرجان أيضا فیلم "حياة جديدة"، والذي يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع ، بالإضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذي يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم في دور الرعايا.

فيما تشارك الوزارة بفیلم "فرصة تانية" وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.