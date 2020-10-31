رانيا فريد شوقي بعد رؤية صورة والدها بمهرجان الجونة: قلبي دق

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها الشديدة بالصور المتداوله لعدد من النجوم الراحلين خلال مهرجان الجونة، ومن ضمنهم والدها فريد شوقي.

وكتبت رانيا "أول ما شوفت الصورة قلبي دق، وفرحت أوي كأني شوفت أبويا بجد، تسلم إيدك يا فنان يا مبدع، ربنا يسعدك زي ما أسعدت قلبي".

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت الفعاليات مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد أمس الأول حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي، وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني (البحرين، والسودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتُعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على "فيس بوك"، عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل "ضربة معلم"، وكتبت رانيا "(تباهي) في مسلسل (ضربة معلم) قريبًا إن شاء الله بقالي كتير ما عملتش دور بنت بلد، وأنا بحب الأدوار دي أوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة النجوم محمد رجب ورياض الخولي ومحمد عز وإنعام سالوسه ومي سليم ومحمد نجاتي وندا عادل وحنان سليمان وسلوى عثمان ومصطفى حشيش وأحمد صادق وفنانين كتير".