"التضامن" تشارك بـ5 أفلام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بـ5 أفلام تسجيلية قصيرة، ضمن فعاليات "مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نوفمبر 2020".

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المهرجان، بهدف توثيق التنمية المجتمعية سينمائيا، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة، وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد عن 50 فيلمًا.

تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن

وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن والسينما.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن"، الذي يتناول عددًا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة: "قرض مستورة، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي، ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام، ومشروع الغارمين، ومنظمات المجتمع المدني".

كما تشارك الوزارة بفیلم "دیارنا الفيوم" وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهم الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فضلا عن مشاركتهما في معرض ديارنا للأسر المنتجة.

وتتضمن المشاركة في المهرجان أيضًا بفیلم "حياة جديدة"، والذي يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذي يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم في دور الرعايا.

وأخيرًا، تشارك "التضامن" بفیلم "فرصة تانية"، وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.