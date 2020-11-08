الخارجية: العلاقات مع فرنسا تاريخية.. وناقشنا معها تحريك قضية فلسطين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية، ويعمل البلدان على تعزيزها والارتقاء بها في إطار العلاقة الاستراتيجية القائمة والتوافق في الرؤى بشأن الكثير من القضايا.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي برفقة نظيره الفرنسي، أنّ العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية، ويعمل البلدان على تعزيزها والارتقاء بها في إطار العلاقة الاستراتيجية القائمة والتوافق في الرؤى.

وتابع أنّ وزير الخارجية الفرنسي تشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة مطولة، وجرى استعراض أوجه التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أنّه عقد بنفسه جلسة مباحثات منفردة معه ومع الوفد الفرنسي، تناولت تفاصيل العلاقات الثنائية، وكيفية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها.

وأوضح أنّ الجلسة تناولت عددا من القضايا الإقليمية، بينها القضية الفلسطينية وتحريكها خلال المرحلة المقبلة، على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى أساس عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في 4 يونيو 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية.