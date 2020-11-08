وزير خارجية فرنسا: يجب وضع حد لأفعال تركيا في شرق المتوسط

قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، إن فرنسا أرسلت رسالة قوية في سبتمبر الماضي، بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وجرى التطرق لهذه المسألة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أجل إعادة الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف "لودريان"، في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنه جرى التطرق خلال لقائه مع الرئيس السيسي، ومع سامح شكري، إلى الأزمة في شرقي المتوسط، وتوجد إرادة مشتركة لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة محادثات ومحاورات وليست منطقة منازعات، ولا تريد فرنسا، وضع الأمن على المحك، وأفعال تركيا أحادية الجانب يجب أن يُوضع لها حد، وجرى التركيز على الاستقرار في المنطقة، والمبادرة المصرية في وضع الندوة المعنية بالغاز في شرقي المتوسط.

وتابع بأنه جرى التطرق للعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية والتعليمية، وفي مجال التعليم كان هناك مناقشات لتعزيز العلاقات في كافة هذه المجالات والمضي قدما في هذه العلاقة الفريدة: "إنها شراكة فريدة وثنائية، وعلاقة ثقافية وتاريخية، وخلال زيارتي في القاهرة، تطرقنا لكل هذه المسائل".