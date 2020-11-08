شكري: العلاقات مع أمريكا ليست وليدة اليوم.. وستستمر في عهد بايدن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العالم كله تابع ما جرى إعلانه أمس، من فوز جو بادين بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مضيفا أن الرئيس السيسي، وجه التهنئة للرئيس المنتخب، وتمنياته باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الدولتين.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليست وليدة اليوم، وعلى مدار الأربعة أو الخمسة عقود الماضية، الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، تربطهما علاقات وثيقة على مستوى التعاون والتناول المشترك للتحديات والقضايا الإقليمية، وهذه العلاقة سوف تستمر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، وإدارته،.

وأوضح: "كان هناك تاريخ طويل من العلاقات مع إدارات جمهورية وديموقراطية، قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، والعلاقة الثنائية وتناول التحديات من خلال العمل والتعاون والفهم، وسيجري الاستمرار في هذه العلاقة لأهميتها، لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة وهي تموج بالاضطرابات في العديد من المواضع".

واختتم: "نتمنى للإدارة الجديدة كل التوفيق، وأن تكون شريكا فاعلا في كل التحديات التي تواجه المنطقة، وأن تكون هناك درجة عالية من التنسيق فيما بيننا كما هو عليه الوضع منذ عقود طويلة".