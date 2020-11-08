إجراء 314 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

استعرض اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

جاء ذلك في إطار جهود الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع بالمحافظة، والقضاء على قوائم الانتظار، تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأسفرت المبادرة عن إجراء 314 عملية جراحية، تشمل 18 جراحة عظام، 23 جراحة مخ وأعصاب، و219 جراحة عيون، و37 جراحة أورام، و8 عمليات جراحة أوعيه دموية وقسطرة طرفية، و6 عمليت قسطرة قلبية، و3 عمليات قلب مفتوح.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعاً بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقاً متحركاً، و47 موقعاً ثابتاً، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عاماً فأكثر، وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.