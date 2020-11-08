فرنسا: يسعدنا العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ بلاده هنأت جو بايدن لفوزه بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أنّ هناك حركة ديمقراطية واستقطاب كبير للأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنّ فرنسا ترغب في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها في إطار علاقة جديدة معهم، وإعادة تأسيسها من جديد.

وأضاف لودريان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، برفقة نظيره المصري السفير سامح شكري: "يسعدنا العمل مع الإدارة الجديدة، وهناك تحديات كثيرة أمامنا بينها التحدي المناخي، والصحة العامة في العالم، والاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، والاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب".

وتابع: "بشكل خاص نحن عازمون على الإسراع في العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في الأزمات بالمنطقة، والأزمات الإقليمية والصعوبات التي يواجهها الجميع، والتحديات الأمنية، ويجب إعادة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجرىالتطرق لهذه المسألة خلال حوارنا مع وزير الخارجية المصري".