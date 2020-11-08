لو خسر الحصانة.. مئات البلاغات بانتظار رئيس الزمالك: اختلاس وتزوير وسب

شهدت الخمس سنوات الماضية مئات البلاغات والقضايا المرفوعة ضد النائب رئيس نادي الزمالك والمرشح لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، التي أوقفتها حصانة النائب داخل القبة.

وحال خسارة النائب مقعده بمجلس النواب، سيواجه بلاغات وقضايا عدة تنتظره أمام ساحات القضاء المصري.

وترصد السطور التالية، أبرز البلاغات والقضايا المرفوعة ضد النائب والمرشح رئيس نادي الزمالك، وأبزرها اتهامات السب والقذف والتطاول على شخصيات عامة بالدولة، والإساءة إلى الأندية الكروية، فضلا عن اتهامات باختلاس وتزوير.

محمود الخطيب وممدوح عباس.. أبرز أصحاب الاتهامات

- تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض بـ122 بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحسب قوله لـ"الوطن"، في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه.

- 13 بلاغا من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.

- بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.

- بلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف تحت مسمى "هدايا حفل عيد الأم".

- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، يتهم "منصور" بارتكابه عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.

- بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.

- بلاغ في 12 يوليو الماضي، لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.

- بلاغ يوم 13 يونيو من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى.

- اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.