المرشح لما يخسر يبقى سوشيال لأبوه.. وجهان لأحمد مرتضى بانتخابات النواب

الخاسر والداعم، وجهان ظهر بهما أحمد مرتضى منصور الخاسر في انتخابات مجلس النواب 2020، فقبل أسبوعين أفادت مؤشرات الفرز بخسارته مقعد مجلس النواب عن دائرة الجيزة الدقي العجوزة حتى الإعلان الرسمي قبل أيام، لتنتهي سيرته هنا، ويبدأها من جديد في دعم والده رئيس نادي الزمالك المرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

"دعم سوشيال ميديا" قدّمه أحمد مرتضى لوالده، بنشر فيديوهات وصور داعمة لمرشح ميت غمر من خلال صفحة "أحمد" الرسمية على فيس بوك، والتي كانت سابقًا منبر دعائي لحملته في دائرة الدقي ـ العجوزة.

التفّ عدد من الأهالي وراء رئيس نادي الزمالك، أبرزهم نجله، في "فيديوهات" مع صورة له مرتديًا فيها "تي شيرت"، عليها صورة مرشح ميت غمر ومدونا عليه رسالة دعم.

وعلى أرض الواقع، تفقد أحمد مرتضى عددًا من اللجان بدائرة ميت غمر، أمس السبت، حيث يخوض والده الانتخابات للفوز بأحد المقاعد الفردية بالدائرة، برفقته عدد من السيارات ملاكي وميكروباص، في الوقت الذي بقي فيه والده داخل الفيلا التي يسكنها بقرية "بشالوش"، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولم يخرج منها حتى مساء اليوم الأول للانتخابات.

ومن اللجان التي تفقدها نجل مرشح ميت غمر لجان "علي بن أبي طالب"، و"المعهد الديني" في شارع البحر بمدينة ميت غمر، ولجان قريتهم " بشالوش" التي تجول فيها سريعًا.

دائرة ميت غمر تعد واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس على 21 مقعدا فرديا فيهم 351 مرشحًا، وعدد من يملكون أحقية في الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم الدائرة 699 مركزًا انتخابيًا، و1426 لجنة فرعية.

وفيما يخص انتخابات القائمة فمحافظة الدقهلية هي ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدًا، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.