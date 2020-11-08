وزير الخارجية: لا يوجد حجز تعسفي في مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه لا يوجد حجز تعسفي في مصر، لكن يوجد حجز وفقًا للقانون بناء على النيابة العامة، وكل ما هو مكفول من حماية للمتهم ومراعاة حقوقه.

شكري يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما "ليونيد سلوتسكي"، للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، وذلك استمرارا لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.

وأشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنّ الجانبين أكدا خلال المقابلة، العلاقات الخاصة التي تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها في شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن.

وذكر حافظ، أنّ الوزير شكري استعرض أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والسياسات التي تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وفرص الاستثمار في القطاعات المصرية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، ومنها الوضع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، والتطورات الخاصة بعملية السلام.

سامح شكري: العلاقات المصرية الإسبانية تتسم بالقوة والصداقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ العلاقات المصرية الإسبانية تتسم بالقوة والصداقة على المستويين الرسمي والشعبي، وجرى التعبير عن وجود إرادة سياسية قوية ورغبة لدى الجانبين لتعزيزها واكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتوسيع رقعة التنسيق بين البلدين، من أجل خدمة المصالح المشتركة فيما بينهما، ومن أجل مزيد من تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة المتوسط.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، أنّ إسبانيا لها موقف رائد في اطار العلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، وتستمر مصر في التعاون الوثيق لتعزيز هذا التوجه والتعاون على ضفتي المتوسط البحر الذي يجمعنا.

وتابع: "لنا علاقة مشتركة في إطار علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي وإسبانيا دائما ما تلعب دورا في اطار تعزيز هذه العلاقة لتعود بالنفع بين الجانبين والمعرفة الوثيقة لإسبانيا بالأوضاع في مصر، ومتابعتها على مدار السنين وتفهمها لكثير من القضايا المثارة والتي تتخذ حيالها مواقف تتسم بالموضوعية والاتزان داخل الاتحاد الأوروبي".