أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية اليوم الاثنين 9 نوفمبر الحالي، والتي تنوعت بين الرمان والمانجو والتفاح والموز والكمثرى، على النحو التالي:

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 و35 جنيهًا.