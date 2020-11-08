إيناس الدغيدي: سعيدة بتكريمي بـ"الإسكندرية السينمائي"

أبدت المخرجة إيناس الدغيدي سعادة بالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 36.

وقالت "الدغيدي" في ندوة تكريمها من مهرجان الإسكندرية إنها تعتبر هذا التكريم تثمين لمسيرتها الفنية، مضيفة: "يمكن بهرب من الموضوع ده لإنه بيحسسني إني كبرت، بس أنا جية لابسة مقفول النهاردة".

وقدمت "الدغيدي" مخرجا شابا يدعى "نور"، حيث خصص مشروع تخرجه وقت دراسته بمعهد السينما عن سينما إيناس الدغيدي، مضيفة أنها لم تتردد في الموافقة على هذا المشروع.

وعلى جانب آخر كانت قد كرمت غرفة صناعة السينما اسم الفنان الراحل فريد شوقي في إطار الاحتفالية بمئوية عيد ميلاده ضمن فعاليات الدورة ال 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، واستلم التكريم أسرة فريد شوقي، وشاركهم الاحتفال كل من عزت العلايلي وصلاح عبدالله وإلهام شاهين.

وقد كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام، وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها لملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت على كونه ممثلا حينها.

وكانت أقيمت منذ قليل ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

وعلى جانب آخر كانت أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عددًا من الندوات التكريمية، اليوم الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكرم "أباظة" اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي خلال ندوة أقيمت اليوم، وأدارها المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، وبحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي.