العربي الحديث: وثائق تكشف تحويلات بالدولار لبلال فضل للهجوم على السيسي

كشف موقع "العربي الحديث"، عن وثائق مسربة تكشف تحويلات بنكية دولارية للكاتب الهارب المحسوب على جماعة الإخوان بلال فضل، مقابل الهجوم على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويقدم بلال فضل، برنامجًا على تليفزيون العربي القطري، الممول من الدوحة الذي يركز على توجيه الشائعات والانتقادات لعدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر.

وأضاف موقع "العربي الحديث"، في تقرير نشره اليوم، أن الوثائق المسربة الخاصة بالكاتب الهارب بلال فضل أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا وقطر، والناطقين بلسان حال أنقرة والدوحة، ما هم إلا "مجموعة من المرتزقة".

وكان دونالد ترامب قد خسر في الانتخابات الأمريكية أمام جو بايدن والذي فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعّد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات.

الإخوان يصعّدون التحريض ضد مصر

بدأت قنوات الإخوان الإرهابية، حملة مكثفة ضد الدولة المصرية، بعد ساعات من إعلان فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث صدرت تعليمات لقنوات الإخوان، بالتصعيد ضد مصر.

وبحسب تقرير لموقع "العربي الحديث"، فإن مصادر من داخل إحدى القنوات الإخوانية كشفت عن صدور مجموعة من التعليمات للتصعيد ضد مصر، خاصة مجموعة القنوات التي يجري بثها من تركيا.

وبحسب المصادر، فإن قنوات الإخوان تعمل على زيادة مدد عرض البرامج المختلفة بمحتوى يسيء لمصر وقياداتها بشكل عام.

ويصر الإخوان على توظيف إعلامهم لصالح فكرة أن بایدن، هو مرشحهم الذي سيقف معهم ضد الدولة المصرية، وهو ما تروج له الإخوان من خلال أذرعها الإعلامية.

ونشر الموقع الإخواني "عربي 21"، الذي تموله قطر، تقريرا حول أن بايدن، سيقف ضد النظام والإدارة المصرية، وأنَّه سيستكمل دور إدارة أوباما، في دعم التنظيم بالمنطقة.