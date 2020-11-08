قمحة: فيس بوك وجهت ضربة كبيرة لـ"الإخوان" باستهداف صفحات معادية

أشاد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بقرار إدارة فيس بوك بإزالة حسابات وصفحات تستهدف مصر والسعودية ودولًا عربية أخرى، موضحًا أن قرار فيس بوك يعتبر أكبر ضربة من فيسبوك لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "قمحة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أن هناك حملات تشويه ضد مصر من قبل لجان إلكترونية ممولة من تركيا، لافتا إلى أننا نحتاج إلى نشر الوعي في المجتمع حول الحملات الإلكترونية ضد مصر.

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن هناك ثلاث دول تقوم عليه تلك الحسابات وهي مصر وتركيا والمغرب وفي الأغلب أن هناك شخصا ما يحرك الأمور من تركيا وأن هناك لجانا تعمل مع الدول العربية ويتم إدارتها من أحد رجال المخابرات الأتراك.

تخوض شركة فيس بوك، معركة كبرى ضد جماعات الإرهاب والتطرف، وعلى رأسها شبكات تنظيم جماعة الإخوان، الذي ترعاه تركيا وقطر، وفي ضربة كبرى وجهتها "فيس بوك" للتنظيم الإرهابي، فككت الشركة 7 شبكات من الحسابات والصفحات الزائفة التي تبث "محتوى إرهابيا" يحرض على العنف والكراهية.

تلك الشبكات كانت تنشط في تركيا وإيران وفي مصر والمغرب وأفغانستان وميانمار، كما أزالت فيس بوك، أيضا قرابة 8 آلاف صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في شهر أكتوبر الماضي، باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في الداخل والخارج.

شركة فيس بوك، أكدت أن أفرادًا على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي، أداروا شبكات من المجموعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتولوا تشغيل إحدى الشبكات من مصر وتركيا والمغرب، واستهدفوا دولا في المنطقة بمحتوى إرهابي، كما نشروا أيضا محتوى "سياسيا مضللا" عن طريق أشخاص مرتبطين بأحزاب سياسة وعن طريق شركات علاقات عامة.