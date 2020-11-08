إلهام شاهين: مواطن أمريكي أبدى رغبته في اعتناق الإسلام بسبب "دانتيلا"

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن احتفاء المجتمع الغربي بفيلم "دانتيلا"، وقت مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وقالت "إلهام" خلال ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، إنها عند سفرها مع الدغيدي إلى ولاية شيكاغو بأمريكا، فوجئت باحتفاء الحضور بالفيلم في الندوة المخصصة له، مضيفة أنها شعرت بفخر شديد بمصريتها.

وتابعت: "أذكر أن مواطنًا أمريكيًا تحدث قائلا (أنا ممكن بسبب فيلمكم أدخل الإسلام لأن دينكم دين حنيف، وفيه الراجل ممكن يجمع بين زوجتين من غير مشاكل)".

وكانت قد أبدت المخرجة إيناس الدغيدي سعادة بالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ36، وقالت "الدغيدي" في ندوة تكريمها من مهرجان الإسكندرية إنها تعتبر هذا التكريم تثمينًا لمسيرتها الفنية، مضيفة: "يمكن بهرب من الموضوع ده لأنه بيحسسني إني كبرت، بس أنا جاية لابسة مقفول النهارده".

وقدمت "الدغيدي" مخرجا شابا يدعى "نور"، حيث خصص مشروع تخرجه وقت دراسته بمعهد السينما عن سينما إيناس الدغيدي، مضيفة أنها لم تتردد في الموافقة على هذا المشروع.

وعلى جانب آخر كانت غرفة صناعة السينما قد كرمت اسم الفنان الراحل فريد شوقي في إطار الاحتفالية بمئوية عيد ميلاده ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، واستلمت التكريم أسرة فريد شوقي، وشاركهم الاحتفال كل من عزت العلايلي وصلاح عبدالله وإلهام شاهين.

وقد كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام، وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها ملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت على كونه ممثلا حينها.

وكانت أقيمت منذ قليل ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.