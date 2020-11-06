خالد الصاوي لـ"الوطن": من يتهم مهرجان الجونة بنشر كورونا يعادي السينما

حالة من الهجوم والانتقادات تلاحق إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بعد كشف عدد من النجوم عن إصابتهم بفيروس "كورونا" في أعقاب مشاركتهم بفعاليات الدورة الرابعة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ومن أبرز الحالات التي ثبت إصابتها بالوباء العالمي كانت كل من، الفنانة بسمة، زينب غريب، سارة عبدالرحمن، الاستايلست ريم العدل والناقد السينمائي مجدي الطيب، فيما خضع آخرون لمسحة كورونا وينتظرون نتيجتها، وأبرزهم بشرى، أحمد داود وزوجته علا رشدي.

وحول هذه الاتهامات قال الفنان خالد الصاوي الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي، خلال فعاليات المهرجان، إن كل شخص مُعرض للإصابة بـ "كورونا" حال ركوبه لأتوبيس النقل العام أو وقوفه في طابور العيش، وبالتالي فالأزمة ليست في مهرجان الجونة وإنما في تقارب المسافات بين البشر - بحسب قوله - مضيفاً: "من يعادي المهرجان يعادي السينما وليس الكورونا، فتقع السينما ضحية له ويقع هو ضحية للوباء".

وكشف الفنان الكبير عن خضوعه لمسحة "كورونا" بعد عودته من مهرجان الجونة، وجاءت النتيجة سلبية.

وأهدى "الصاوي" تكريمه لعدد ممن وصفهم بآباء وأمهات السينما المصرية، وهم لبنى عبدالعزيز، عادل إمام، ميرفت أمين، شهيرة، محيي إسماعيل، سمير غانم، يحيي الفخراني، بوسي وحسين فهمي.

واعتذر عن إغفاله لعدد من الأسماء الأخرى عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، حيث غرد قائلاً: " أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل الأستاذ صلاح السعدني والأستاذة نبيلة عبيد وغيرهما، رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها، ولكن العتب على النظر والله، بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة.