هالة صدقي: فخورة بإيناس الدغيدي على المستوى الإنساني والفني

قالت الفنانة هالة صدقي إنها حرصت على حضور ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي.

وأضافت صدقي، في كلمتها، أنها فخورة بإيناس الدغيدي على المستوى الفني والإنساني، مشيرة إلى أنها اختارت موضوعات جريئة من فرط غيرتها على المجتمع، وكشفت "صدقي" عن واقعة أغضبت إيناس الدغيدي منها ومن يسرا أثناء تصوير فيلم "ما تيجي نرقص"، وقالت: "كنا نصور في الثانية عشر ليلا، وانتابتني أنا ويسرا كريزة ضحك استمرت لنصف ساعة، حيث احتدت إيناس علينا".

وكانت أبدت المخرجة إيناس الدغيدي سعادة بالغة خلال تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 36.

وقالت "الدغيدي" في ندوة تكريمها من مهرجان الإسكندرية إنها تعتبر هذا التكريم تثمين لمسيرتها الفنية، مضيفة: " يمكن بهرب من الموضوع ده لإنه بيحسسني إني كبرت، بس أنا جاية لابسة مقفول النهاردة".

وقدمت "الدغيدي" مخرجا شابا يدعي "نور"، حيث خصص مشروع تخرجه وقت دراسته بمعهد السينما عن سينما إيناس الدغيدي، مضيفة أنها لم تتردد في الموافقة على هذا المشروع.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن احتفاء المجتمع الغربي بفيلم "دانتيلا" وقت مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وقالت "إلهام" خلال ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها عند سفرها مع الدغيدي إلى ولاية شيكاغو بأمريكا، فوجئت باحتفاء الحضور بالفيلم في الندوة المخصصة له، مضيفة أنها شعرت بفخر شديد بمصريتها.

وتابعت: أذكر أن مواطن أمريكي تحدث قائلا: "أنا ممكن بسبب فيلمكم أدخل الإسلام لأن دينكم دين حنيف، وفيه الراجل ممكن يجمع بين زوجتين من غير مشاكل".

وعلى جانب آخر كانت قد كرمت غرفة صناعة السينما اسم الفنان الراحل فريد شوقي في إطار الاحتفالية بمئوية عيد ميلاده ضمن فعاليات الدورة الـ 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، واستلم التكريم أسرة فريد شوقي، وشاركهم الاحتفال كل من عزت العلايلي وصلاح عبدالله وإلهام شاهين.