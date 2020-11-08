انطلاق الأسبوع الـ14 من مشروع أهل مصر للأطفال بزيارة الأهرامات

انطلقت أولى أيام فعاليات الأسبوع الرابع عشر من مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة شمال سيناء والقاهرة بزيارة أهرامات الجيزة التى تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع وأكبر رموز الحضارة والصرح الفرعونى الشامخ أمام متغيرات الزمن.

بدأت إيمان شوكت وابتسام ابو الدهب مرشدتا الجولة شروحهن بالإشارة اإى تاريخ الأهرامات التى اعتمدت فى بنائها على حجارة كبيرة الحجم، تم جلبها عبر سفن نيلية من مدينة أسوان، لبناء الأهرامات لتكون مقابر للملوك إيمانا منهم بالبعث والخلود بعد الموت، بينما أضافت أبو الدهب أن الأهرامات بنيت بحجمها الضخم لحمايتها من اللصوص، كما أنها تعود للملوك، وتتواجد فى تلك المنطقة أهرامات للملكات وأخرى لرجال الدولة.

وأشارت شوكت إلى أن الأهرامات بنيت فى اتجاه مستقيم يشير لإحدى النجوم، بحيث تتعامد الشمس على رأس الهرم وغرفة الملك المتواجدة داخله، كما أنها تحفظ المومياء من التحلل و حفظ أغراض الملوك وممتلكاتهم.

وفى المساء، استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى الأطفال لشرح ماهية المشروع والبرنامج المزمع تنفيذه من ورش فنية وثقافية، حيث قام كل مدرب بشرح ورشته وتعريف الأطفال بالمعارف التى سيكتسبها منها، حيث قامت الفنانة كريمة الديب بشرح كيفية تحويل المخلفات البيئية والاوانى الفخارية لمنتج فنى وفقا لمنظور كل طفل، وأوضحت غادة عبد النبى كيفية تحويل جلود الماعز وتشكيلها باستخدام أدوات الحرق والألوان الصبغية لعمل حافظة نقود، وزخرفتها بحروف الخط العربى .

أما ورشتا الحياكة والطباعة، فتم تنفيذها بمنظور مختلف، حيث أوضحت الفنانة أميرة سعد أنه سيتم استخدام تقنيه العقد والربط باستعمال أصباغ لونية، بالإضافة لشرح ورش الخزف،الأركت، الحلي، واستعراضات المسرح البشري، وتجربة المسرح الأسود.