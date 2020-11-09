اعترافات عصابة مصنع الترامادول: بنكسب 17 مليون فى الشهر

"بنكسب 17 مليون فى الشهر" تحت هذا الاعتراف توالت تفاصيل أكبر تشكيل عصابى لتصنيع مخدري التامول والترامادول بالجيزة، حيث أقر 4 متهمين بإنشائهم مصنعا للمخدرات وترويجها على التجار من عملائهم.

وفق اعترافات المتهمين فى محضر الشرطة لدى ضبطهم فقد أقروا بأنهم قاموا بتكوين عصابة لتصنيع وترويج مخدري التامول والترامادول، وقاموا بتقسيم أنفسهم إلى مجموعتين؛ الأولى تضم اثنان منهم وهي مجموعة التمويل والتصنيع ، والمجموعة الثانية وتضم اثنان أيضا ومهمتها الترويج والتوزيع.

وأضاف المتهمون أنهم نجحوا في إنشاء معدات المصنع فى ورش حدادة محلية وقاموا بتجهيزها على أنظمة معدات تغليف وتعبئة شاهدوها على الانترنت مشيرين إلى أن أرباحهم كانت تصل فى بعض الأحيان إلى 17 مليون جنيه فى الشهر.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة بعدة أكمنة أُعدت خصيصاً لضبطهم، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقارى "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

وذكرت التحريات أن المتهمين إتخذوا من دوائر قسمى شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم إثنين منهم بتوفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية فضلاً عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائى.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وكذا ضبط الآتى (كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف – كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع ومبلغ مالى و8 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى وطابعة وسيارة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 35 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.