شيخ الأزهر يدين حادث فيينا الإرهابي ويدعو لمجابهة التطرف

أدان فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة النمساوية فيينا، فجر اليوم.

وقال "الطيب"، خلال بيان له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحةٍ لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف، أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأدعو لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

وكانت أفادت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى هجوم فيينا الإرهابي في بيان على موقعه الإلكتروني.

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شهدته مدينة فيينا، مساء الاثنين، إلى 4 مدنيين، بالإضافة إلى المنفذ الذي أعلن وزير الداخلية أنه "واحد من أنصار تنظيم داعش الإرهابي".

وقال قائد شرطة فيينا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رجلين وامرأة، ورابعا لم يحدد جنسه، قتلوا في الهجوم الذي وقع في وسط مدينة فيينا، مساء الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم داعش.