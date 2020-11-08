نفاد 95% من تذاكر حفل صابر الرباعي قبل إقامته بـ"الموسيقى العربية" 

كشف موقع بيع تذاكر حفلات موقع مهرجان الموسيقى العربية، عن نفاد 95% من تذاكر حفل الفنان التونسي صابر الرباعي، المقرر أن يقام بعد غد بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم صابر الرباعي، العديد من المفاجآت خلال الحفل، منها أغنيات جديدة، بالإضافة لأغنيات تراثية.

واُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، يوم الأحد الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء.

واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري، وأهدت اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار، أمثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور ويشارك فى دورة هذا العام عدد من الموسيقيين الكبار أثثال عاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار وسعد رمضان وهمام العراقي وهاني شاكر وخالد سليم وأحمد سعد وكارمن سليمان.